«Он был невменяемый»: парень, насмерть сбивший женщину в Новосибирске, перед ДТП заехал на СТО

Парень, насмерть сбивший 45-летнюю женщину в Новосибирске, перед аварией заезжал на шиномонтаж. Фото: "АСТ-54"

Парень, насмерть сбивший 45-летнюю женщину в Новосибирске, перед аварией заезжал на шиномонтаж. В этот момент в машине он был вместе с друзьями.

— Парни были невменяемые. В 7:15 они выехали с шиномонтажа на Бориса Богаткова, а в 7:20 сбили женщину, — рассказал один из сотрудников шиномонтажа в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах с камеры наблюдения видно, как по-летнему одетый парень и двое его друзей. Они о чем-то переговариваются, шутят, а потом к ним подходит сотрудник автосервиса и начинает заниматься машиной.

ДТП случилось на пересечении улиц Серебренниковская и Октябрьской магистрали. 21-летний парень на большой скорости пролетел на красный свет, сбив женщину, переходившую дорогу. Она скончалась на месте. «Гонщик» с места аварии сбежал, но его быстро нашла полиция. Экспертиза показала, что он был пьян, однако сам водитель утверждал, что выпил уже позже, якобы, чтобы «снять стресс». Позже стало известно, что парень — сын экс-депутата алтайского заксобрания. А погибшая работала помощницей одного из новосибирских депутатов.

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