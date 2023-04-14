В Новосибирске семьи с детьми не получат в мае ежемесячную выплату из средств маткапитала

Теперь деньги из маткапитала будут перечислять в единый день. Фото: Даниил ОПАРИН

В муниципалитете Новосибирска рассказали об изменении порядка выплат из материнского капитала. Информация об этом появилась на сайте мэрии в пятницу, 14 апреля.

— Сейчас семьи получают выплаты за текущий месяц: 14 апреля новосибирцам перечислили деньги из маткапитала за апрель. Но с мая порядок изменится, и родители будут получать выплаты за предыдущий месяц в единый день. То есть 5 июня на банковский счет придет пособие за май, — объяснили в ведомстве.

Также в мэрии пояснили: переход к единому дню зачисления будет автоматическим — родителям не нужно никуда обращаться.

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