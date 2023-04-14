Проектировщика водопроводов под Новосибирском осудят за получение полутора миллионов рублей за невыполненные работы

Под Новосибирском осудят директора компании, которому незаконно заплатил глава сельсовета. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Директора проектной организации в Чановском районе Новосибирской области обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2019 году организация должна была реконструировать водопроводные сети в пяти сёлах Блюдчанского сельсовета, но с работами не справилась. Тогда директор сговорился с экс-главой сельсовета, составил подправленные акты выполненных работ, а тот их подписал.

Таким образом, организации заплатили полтора миллиона рублей за невыполненный ремонт водопроводов. Директору грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело передали в Чановский районный суд.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что бывшего главу сельсовета осудили за превышение должностных полномочий.

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