В Новосибирской области мужчина ударил ножом приятеля и сбежал на такси

73-летний мужчина скончался на месте от ножевых в спину. Фото: https://nsk.sledcom.ru/

В селе под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве: 58-летний мужчина несколько раз ударил собутыльника ножом и попытался скрыться на такси. Об этом сообщили в СУ СК по региону в пятницу, 14 апреля.

— Следователи города Обь предъявили обвинение 58-летнему местному жителю в совершении убийства. Вечером 13 апреля 2023 года мужчина выпивал в гостях у знакомого. В ходе застолья обвиняемый ударил потерпевшего ножом в спину. Тот скончался на месте, — указано в публикации ведомства.

Как объяснили позже в ГУ МВД по региону, обвиняемый ударил ножом 73-летнего соседа несколько раз, а потом решил скрыться на такси. Тогда его и задержали полицейские Верх-Тулинского МО МВД.

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