В Новосибирске возбудили третье уголовное дело в отношении директора «Метро МиР» Александра Мысика

В Новосибирске возбудили третье уголовное дело в отношении Александра Мысика. Фото: Мария НОВИКОВА

Обнаружены новые нарушения, которые были допущены при строительстве нового ЛДС. Третье уголовное дело против директора муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика было возбуждено 14 апреля, сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области и пресс-службе прокуратуры региона.

К двум уголовным делам по части третьей статьи 286 УК РФ добавилось еще одно – уже по части первой той же статьи – «Превышение должностных полномочий».

С сентября по ноябрь 2019 года Мысик незаконно принял работы в ходе строительства нового ЛДС. В документации были указаны неверные сведения как об объемах проведенных работ, так и о стоимости материалов.

По версии следствия, городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму более 170 миллионов рублей. По версии прокуратуры – более 140 миллионов рублей.

Следователи продолжают сбор доказательств по данному делу. Прокуратура контролирует расследование.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что при строительстве дороги до ледового дворца Александр Мысик использовал некачественный песок. Директора муниципального предприятия в прошлом месяце выпустили из СИЗО под домашний арест. Меру пресечения продлили до 8 мая.

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