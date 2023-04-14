Бил себя по голове газировкой: новосибирцев напугал мужчина в неадекватном состоянии

Своим поведением чудак напугал некоторых местных жителей. Фото: стоп-кадр из видео / Типичный Ленинский | Новосибирск

В Ленинском районе Новосибирска заметили странного мужчину, который бил себя по голове газировкой и пытался забраться на магазин спорттоваров. Своим поведением чудак напугал некоторых местных жителей.

Сибиряка в неадекватном состоянии встретили по адресу Котовского, 40.

− Бегал кругами вокруг многоэтажки, пугал детей, пытался забраться на магазин спортивный, бил себя по голове бутылкой колы, − рассказали очевидцы в телеграм-канале «Типичный Ленинский | Новосибирск».

Кто-то из местных позвонил в скорую, но там сказали, что ловить мужчину не собираются. Позвонить посоветовали уже тогда, когда чудак будет находиться в лежачем положении.

Новосибирцам посоветовали быть осторожными, ведь неизвестно, что на уме у «героя» публикации.

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