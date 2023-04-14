Под окнами девятиэтажки в Бердске обнаружили девочку-подростка

В Бердске под окнами 9-этажного жилого дома обнаружили девочку-подростка.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске под окнами 9-этажного жилого дома обнаружили девочку-подростка. Пострадавшую забрали на скорой в больницу, где она впоследствии скончалась. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону.
Известно, что трагедия произошла вечером 11 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело.
− Следственными органами расследуется уголовное дело, выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетней, − рассказали КП-Новосибирск в Следкоме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер