Под окнами девятиэтажки в Бердске обнаружили девочку-подростка

В Бердске под окнами 9-этажного жилого дома обнаружили девочку-подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске под окнами 9-этажного жилого дома обнаружили девочку-подростка. Пострадавшую забрали на скорой в больницу, где она впоследствии скончалась. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону.

Известно, что трагедия произошла вечером 11 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело.

− Следственными органами расследуется уголовное дело, выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетней, − рассказали КП-Новосибирск в Следкоме.

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