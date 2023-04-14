Против парня, насмерть сбившего женщину в Новосибирске, возбудили уголовное дело: что станет отягщающим

В крови у парня нашли алкоголь. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске против парня, насмерть сбившего женщину на улице Серебренниковской, возбудили дело. ДТП случилось утром 14 апреля. 45-летняя сибирячка переходила дорогу, когда её сбила иномарка.

Пешеход скончалась на месте аварии, а 21-летний парень - уехал. Но вскоре его нашла полиция. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Однако сам водитель утверждает, что выпил уже после аварии, чтобы успокоиться.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения», - сообщили в МВД.

Сейчас парню избирают меру пресечения. По предварительной информации, он является сыном депутата.

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