В Заельцовском районе Новосибирска загорелся сварочный цех

В Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в сварочном цехе. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В пятницу, 14 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в сварочном цехе. Подробности ЧП раскрыли в ГУ МЧС России по региону.

Внутри здания, расположенного на улице Залесского, горели лакокрасочные материалы. Площадь пожара составила 20 метров квадратных.

Девять человек самостоятельно эвакуировались из цеха до прибытия огнеборцев.

− Из цеха эвакуированы три кислородных баллона, два пропановых баллона, четыре углекислых. Пострадавших нет, − уточнили в МЧС.

В тушении пожара участвовали 32 человека и 10 единиц техники. Из них 27 человек и восемь машин от МЧС.

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