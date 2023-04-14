За рулём машины, насмерть сбившей женщину в Новосибирске, мог ехать сын депутата

Сейчас парню избирают меру пресечения. Фото: стоп-кадр видео ОТС / Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ.

За рулём машины, сбившей насмерть женщину на Серебренниковской в Новосибирске, предположительно сидел сын экс-депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Сейчас парню избирают меру пресечения. Против него возбудили уголовное дело за оставление места аварии. Сам он утверждает, что за рулём был трезвый, а с места ДТП уехал потому что испугался. Но потом сам сдался полиции.

Как стало известно КП-Новосибирск, Николай Бутаков сейчас сам находится в СИЗО по обвинению в незаконной рубке леса и обороте незаконной древесины.