В Новосибирске избирают меру пресечения парню, насмерть сбившему женщину на Серебренниковской

Он утверждает, что был за рулём трезвым

В Дзержинском суде Новосибирска избирают меру пресечения водителю, насмерть сбившему женщину на улице Серебренниковской. Процесс начали день в день - 14 апреля.

– С нервами не справился, поэтому выпил. Вину признаю, но я тогда был трезвый. После да, употреблял алкоголь, – говорил водитель в ходе допроса.

45-летняяя сибирячка скончалась на месте ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как парень, задавивший насмерть женщину в городе, заявил, что выпил уже после ДТП.