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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 10:42

В Новосибирске избирают меру пресечения парню, насмерть сбившему женщину на Серебренниковской

Он утверждает, что был за рулём трезвым
Алена КУЛЕШОВА
Он утверждает, что был за рулём трезвым

Он утверждает, что был за рулём трезвым

В Дзержинском суде Новосибирска избирают меру пресечения водителю, насмерть сбившему женщину на улице Серебренниковской. Процесс начали день в день - 14 апреля.

– С нервами не справился, поэтому выпил. Вину признаю, но я тогда был трезвый. После да, употреблял алкоголь, – говорил водитель в ходе допроса.

45-летняяя сибирячка скончалась на месте ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как парень, задавивший насмерть женщину в городе, заявил, что выпил уже после ДТП.