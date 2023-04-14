«Девушка отлетела на мой бампер»: третий участник смертельного ДТП в центре Новосибирска рассказал, как всё произошло

Участник ДТП в Новосибирске, в котором парень насмерть сбил 25-летнюю женщину, рассказал подробности аварии.
Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ
Участник смертельного ДТП в Новосибирске рассказал КП-Новосибирск подробности аварии на улице Серебренниковской. Напомним, 21-летний водитель насмерть сбил 45-летнюю женщину-пешехода утром 14 апреля. Как все произошло, КП-Новосибирск рассказал Айбелек — автомобилист, который в момент аварии проезжал мимо на «Тойоте Авенсис».
— Я поворачивал на перекрестке — с улицы Серебренниковской выезжал в сторону Октябрьской магистрали. В какой-то момент на меня наехал кроссовер или седан — на скорости под 100 километров в час вылетел, очень быстро. Сбил девушку. Она отлетела на мой бампер. Затем он шоркнул мою машину — и улетел, — рассказал КП-Новосибирск Айбелек.
После аварии он вышел из машины, сразу же вызвал скорую помощь и ГАИ.
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала жёсткие кадры видео с места ДТП. За рулём машины, насмерть сбившей женщину в Новосибирске, мог ехать сын депутата. Сейчас водителю избирают меру пресечения.
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