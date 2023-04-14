Отлетела на несколько метров: появилось еще одно видео момента ДТП со сбитой насмерть женщиной в Новосибирске

Женщина отлетела на несколько метров. Фото: стоп-кадр с записи камеры видеонаблюдения

Еще одно видео, на котором запечатлен момент ДТП со сбитой насмерть женщиной, появилось в распоряжении КП-Новосибирск. Запись получена с камер видеонаблюдения.

Напомним, страшное ДТП произошло в 7:20 утра 14 апреля. Иномарка на высокой скорости сбила женщину-пешехода на пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали.

Пострадавшая − 45-летняя сибирячка, от полученных травм скончалась на месте. Шансов выжить у нее не было – как видно на записи, она отлетела на несколько метров.

Водитель скрылся с места ДТП. Позже виновника аварии задержали – им оказался 22-летний парень.

Ранее КП-Новосибирск показала видео допроса молодого человека, задавившего насмерть женщину в Новосибирске.

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