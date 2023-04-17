«Новые люди» помогут провести в Новосибирске большую геополитическую игру

Фото: Партия «Новые люди».

Участники игры «Геополитика» будут моделировать реальные политические процессы, которые происходят в мире, и дадут прогноз на ближайшие 30 - 40 лет.

- Вы можете отыгрывать роли Джо Байдена и Илона Маска, Павла Дурова и Эмманюэля Макрона. При этом в игре есть правила, но нет заранее прописанного сюжета. Участники сами определяют, как будут развиваться международные отношения. Иногда они находят очень интересные решения. А заодно больше узнают о международной политике и экономике. Я сама несколько раз участвовала в таких играх. В последний раз представляла Тайвань. Кажется, за пару дней узнала об этой стране и ее роли на международной арене больше, чем за годы в школе и университете, - говорит депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: Партия «Новые люди».

Игра пройдет с 20 по 23 апреля в библиотеке НГТУ (пр-т К. Маркса, 20, корпус 8а). Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке https://vk.cc/cmuF4C

- Игра позволяет ближе познакомиться с реальными политическими процессами, узнать больше о международной политике, экономике разных стран, национальных культурах. При этом участники сами определяют сюжет, поэтому игра обладает прогностическим эффектом, - рассказывает один из организаторов игры «Геополитика» в Новосибирской области Дмитрий Попов.

Партнерами игры выступят Министерство науки и высшего образования России, министерство региональной политики Новосибирской области, федеральное агентство «Росмолодежь» и партия «Новые люди».