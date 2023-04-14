Бастрыкин заинтересовался историей с 10-летним мальчиком, пырнувшим ножом 12-летнего друга в Бердске

10-летний мальчик пырнул ножом в живот 12-летнего друга. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах инцидента, произошедшего на игровой площадке в Бердске. Там 10-летний мальчик пырнул ножом в живот 12-летнего друга.

По данному факту новосибирские следователи организовали проверку. Как сообщили на сайте СК, Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки.

Напомним, все произошло 13 апреля на территории многоквартирного дома. Между ребятами возникла ссора, рассказали КП-Новосибирск очевидец. В итоге 10-летний ребенок дважды ударил друга ножом в живот. Пострадавшего забрали в больницу, его жизни сейчас ничего не угрожает.

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