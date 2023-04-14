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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 9:26

День жестянщика: в Новосибирске за 8 часов столкнулись 20 машин из-за снега

В Новосибирске из-за снега произошло 10 аварий за 8 часов
Данила ШУЛЯК
Сегодня в Новосибирске неофициально день жестянщика.

Сегодня в Новосибирске неофициально день жестянщика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неожиданная апрельская метель в Новосибирске заставила автомобилистов понервничать — за 8 часов в городе столкнулись 20 машин. В пятницу, 14 апреля, данные о ДТП и пробках города появились на сайте 2ГИС.

Сайт оценивает пробки на дорогах в 6 баллов. Большая часть аварий случилась на левом берегу Новосибирска. Там труднее всего проехать от улицы Порт-Артурской до улицы Забалуева. Также из-за аварий заторы образовались вокруг двух площадей — Энергетиков и Труда. Сам проезд Энергетиков тоже «стоит».

На правом берегу спокойнее: по обычаю пробки вокруг Октябрьского моста — по улицам Восход и Большевистской.

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