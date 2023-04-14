В Новосибирской области начали ликвидировать несанкционированные свалки

Свалки находятся в Пашино и Барабинске. Фото: правительство НСО

Новосибирская область является участником федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В связи с этим Министерство природных ресурсов и экологии региона запланировало убрать две несанкционированные свалки к 2024 году.

Свалки находятся в Пашино и Барабинске, сообщили в правительстве Новосибирской области. Для реализации мероприятия уже разработали проектно-сметную документацию.

− Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок. В апреле текущего года, со сходом снега, начаты работы по ликвидации, также планируется рекультивация земельных участков, на которых расположены данные свалки, − отметили в правительстве.

Финансирование работ будет осуществляться в том числе за счет средств федерального бюджета.

Гражданам напомнили – тем, кто сбрасывает отходы в неустановленных местах, грозит административная ответственность. Кроме того, при установлении правообладателя загрязненного земельного участка информацию передают в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

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