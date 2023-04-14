В Новосибирской области уберут две незаконные свалки

Две свалки в НСО уберут к 2024 году. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Новосибирской области начали убирать 2 незаконные свалки в Пашино и Барабинске. Об этом сообщили в правительстве региона в пятницу, 14 апреля.

— В рамках федерального проекта «Чистая страна» в региональном минприроды запланировали уборку двух незаконных свалок к 2024 году: в районе Пашино Новосибирска и городе Барабинске, — уточнили в ведомстве.

По информации правительства области, работы финансируют в том числе из федерального бюджета. К ним приступили в апреле 2023 года, когда сошел снег.

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