Двух курьеров из Санкт-Петербурга с крупной партией наркотиков перехватили полицейские под Новосибирском

Жители Санкт-Петербурга попытались провезти в Новосибирскую область партию наркотиков. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

Под Новосибирском на трассе «Байкал» полицейские остановили автомобиль наркокурьеров из Санкт-Петербурга. Запрещенные вещества нашли в спортивной сумке и в двери машины. 28-летнего и 31-летнего доставщиков отправили в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, операцию провели сотрудники регионального и федерального управления по контролю за оборотом наркотиков при участии инспекторов УГИБДД.

В отношении курьеров возбудили уголовное дело по статье о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Виновным может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На время следствия туристы из Санкт-Петербурга останутся под арестом.

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