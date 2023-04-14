В Новосибирске 15 апреля начнется голосование за название парка на берегу Ини

Новосибирцам предлагают выбрать название парка на берегу реки Иня. Фото: Зеленый Новосибирск

Новосибирцам предлагают выбрать название парка на берегу реки Иня. Голосование стартует в субботу, 15 апреля.

Чтобы оставить свой голос, необходимо пройти авторизацию через портал «Госуслуг» на платформе: https://54.gorodsreda.ru/. Голосование продлится по 31 мая. Принять в нем участие может любой житель Новосибирска от 14 лет.

− Парк − набережная в пойме реки Ини, находится в завершающей стадии проектирования, − сообщили в мэрии Новосибирска.

В этом году Управлению по благоустройству общественных пространств предстоит разработать проектно-сметную документацию и впоследствии объявить конкурс на поиск подрядчика. Территорию начнут благоустраивать в 2024 году.

Там планируют проложить пешеходные дорожки и экотропы, сделать велодорожки, построить детские и спортивные площадки, установить пункты проката, общественные туалеты, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки.

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