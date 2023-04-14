Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг строительство торговых павильонов на площади Маркса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал появление павильонов на площади Маркса. Фото: предоставлено местной жительницей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал появление павильонов на площади Маркса. По словам градоначальника, это не торговые палатки. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в пятницу, 14 апреля.

− Проделана очень большая работа по ликвидации ларечной торговли на площади Маркса, и рецидива ее возрождения мы не допустим, − сказал глава Новосибирска. − По информации застройщика, это не ларьки, а служебные помещения для того, чтобы велась стройка. Это и бытовки, и офисные помещения. То есть павильоны временного назначения.

Анатолий Локоть добавил – власти будут внимательно следить за ситуацией. В ближайшее время мэр встретится с застройщиком для обсуждения всех вопросов.

Напомним, информация о появлении торговых павильонов на площади Маркса появилась в соцсетях. Это вызвало недовольство у местных жителей.

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