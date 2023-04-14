Новосибирские эксперты назвали причины запыления города

Стали известны причины запыленности Новосибирска. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирцы каждую весну замечают, как город наполняется пылью, дышать становится труднее, а машины приходится мыть чуть ли не каждый день. Причины запыления улиц КП-Новосибирск назвал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Во-первых, в городе достаточно много пустых земельных территорий без газонов – с них дождь разносит грязь, а ветер – пыль. Также нельзя отрицать, что стройплощадки всегда являются источниками пыли, считает автоэксперт. Еще одна причина – недостаточно качественная уборка дорог после обработки противогололедными реагентами.

– По идее, после того, как он выполнил свою основную функцию, то есть полежал на дороге и растопил лед, его должны убирать. Но у нас это не происходит. Во время уборки снега его просто сметают на обочину. Потом что-то вывозят вместе со снегом, а что-то остается на этих газонах у дорог. И разносится по городу, – объяснил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Напомним, в прошлом году мэр Локоть объяснил запыленность города строительством четвертого моста.

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