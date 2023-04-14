Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об участии авиации в Параде Победы 9 мая

В Параде Победы 9 мая в Новосибирске может принять участие авиационная группа.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Параде Победы 9 мая в Новосибирске может принять участие авиационная группа. Об этом в ходе общения с журналистами 14 апреля сообщил мэр города Анатолий Локоть.
− Будем торжественно отмечать, будет парад. Пройдет техника, планируем сегодня и пролет авиационной группы, − отметил градоначальник.
Анатолий Локоть рассказал, что ведется работа с патриотическими организациями, которые готовы предоставить восстановленную ретротехнику. Правда здесь есть некоторые сложности, связанные с техническим состоянием машин.
Мэр Новосибирска добавил, что состоится традиционное шествие «Бессмертного полка», пройдет колонна в национальных костюмах. Будут пронесены знамена сибирских дивизий, принявших участие в Великой Отечественной войне.
− Будет и возложение к Вечному огню, и митинг. А вечером, безусловно, будет салют, − сообщил глава Новосибирска.
Тренировки Парада Победы состоятся 5 и 7 мая.
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