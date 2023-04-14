Из Новосибирска в зону СВО отправили семь автомобилей УАЗ

Отправка состоялась в четверг, 13 апреля, с вокзала «Новосибирск-Главный». Фото: Центр патриотического воспитания НСО

Новосибирцы отправили семь автомобилей УАЗ в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе Народного фронта Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

Отправка состоялась в четверг, 13 апреля, с вокзала «Новосибирск-Главный». Как рассказали в ОНФ региона, три машины предоставили депутаты Заксобрания, еще три – жители Бердска для своих земляков. Одну «буханку» передал новосибирец Валерий Кропотов в память о своем деде-артиллеристе.

− Все машины отправились в Москву, где будет сформирован единый состав из 68 вагонов со всех регионов, который поедет в Ростов-на-Дону. Всего отправится 240 единиц техники, − отметили представители Народного фронта.

Акция «Автопоезд Победы» стартовала в регионах Сибири в январе 2023 года. Она организована ОНФ и ориентирована на сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

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