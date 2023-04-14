Дом бизнес-класса АЛМОНД: единство стиля и комфорта

Дом АЛМОНД создан по авторскому проекту. Классический элегантный стиль дома, мрамор и керамогранит теплых оттенков, а также панорамное остекление придают объекту благородный облик и наполняют квартиры естественным светом. Фото: ГК «Расцветай»

Найти дом, где сочетались бы современные инженерные решения, функциональные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре - практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Новый клубный дом АЛМОНД от ГК «Расцветай», расположенный в одном из самых престижных районов Новосибирска, сочетает множество преимуществ динамичного современного мегаполиса и в то же время позволяет насладиться неспешной жизнью тихих переулков исторического центра.

Все рядом: деловой центр, рейтинговые школы, детские сады, первая поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура - параметр, особенно важный для требовательных родителей. Если в непосредственной близости от дома несколько престижных школ, частные и муниципальные детские садики, развивающие и языковые центры, спортивные заведения - есть возможность маневра, появляется уверенность, что ребенок сможет успешнее раскрыть свой потенциал.

В доме АЛМОНД всего 87 квартир - это показатель приватности и высокого уровня безопасности. Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах, выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки высотой от 3,3 метра дарят квартирам ощущение простора и наполняют квартиры естественным светом.

Жемчужина объекта - квартиры с террасами. Открытая терраса подходит для утренних завтраков с семьей, работы на свежем воздухе, занятий фитнесом и йогой. Приватное пространство можно использовать как лаунж-зону, домашний офис, творческую студию и место для игры с детьми.

Внутренняя обстановка в подъездных холлах АЛМОНД транслирует роскошь во всех деталях: пятиметровые потолки и великолепный интерьер лобби создают атмосферу эксклюзива и респектабельности. Фото: ГК «Расцветай»

Эстетика подъездных холлов дома АЛМОНД - сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, попить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются материалы премиального уровня, как в респектабельных отелях.

Жильцы дома имеют возможность спуститься к своему автомобилю, минуя улицу, так как лифты доставят их с жилых этажей прямо на паркинг. Круглосуточное видеонаблюдение обеспечивает полную безопасность автомобиля.

Офис продаж квартир ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165, тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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