Совкомбанк и Фонд «Сколково» проведут онлайн-хакатон по разработке HR-платформы

Изображение: scbteamchallenge.sk.ru

К участию в мероприятии приглашаются специалисты со всей России: backend-разработчики, frontend-разработчики, аналитики, product-менеджеры, мобильные разработчики, UI/UX-дизайнеры. Командам предстоит решить практическую задачу - автоматизировать процесс полного цикла подбора кандидата на вакансию с момента формирования заявки до выхода нового сотрудника на работу. Рабочую версию проекта нужно будет представить в виде веб-платформы или мобильного приложения, которое в дальнейшем может быть реализовано как бизнес-решение в Совкомбанке.

Sovcombank Team Challenge 2023 пройдет в несколько этапов. На 25 апреля и 15 мая запланированы Q&A-сессии, 22 мая состоится официальное онлайн-открытие соревнования, далее пройдет серия чек-поинтов и первый цикл отбора решений. После полуфинального питчинга, в финал пройдут до 15 сильнейших команд, которые смогут защитить свои решения перед профессиональным жюри 30 мая. 1 июня состоится церемония награждения команд-победителей Sovcombank Team Challenge 2023.

- Группа Совкомбанк продолжает активное развитие и ищет таланты по всей России. Ставший уже регулярным наш хакатон, организованный совместно со Сколково, в этот раз будет нацелен на решение практической задачи в области цифровизации HR-процессов. Как и всегда, лучшие участники получат не только гарантированный денежный приз, но и предложение присоединиться к нам, где они смогут продолжить реализацию своего проекта уже в составе ИТ-команды Группы, - прокомментировал Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.

Для участия в хакатоне необходимо подать заявку на сайте https://scbteamchallenge.sk.ru/.

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