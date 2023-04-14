«Уснул в общежитии на кухне»: стали известны подробности поисков пропавшего на ОбьГЭСе 8-летнего мальчика

В Новосибирске пропавшего ребенка нашли в общежитии на кухне. Фото: Олег РУКАВИЦЫН / ЛизаАлерт.

В Новосибирске 8-летнего мальчика, который не вернулся домой со школы на ОбьГЭСе, нашла знакомая в общежитии. Об этом КП-Новосибирск сообщили 14 апреля в поисковом отряде.

– Мальчик тихонечко уснул в общежитии на кухне. Как только был обнаружен, его привели к детскому саду, а там передали родителям, – рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, как волонтеры и полицейские всю ночь искали пропавшего накануне ребенка.

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