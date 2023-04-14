Новосибирцам выставили нереальные суммы в платежках за вывоз мусора

Новосибирцам пришли огромные счета за вывоз мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцам пришли огромные счета за вывоз мусора. Как сообщили в пресс-службе регоператора МУП «Спецавтохозяйство», произошел технический сбой в личных кабинетах сервиса «Квартплата+» у некоторых жителей города.

– Сейчас проблема выявлена, ведутся работы по ее устранению. Обращаем внимание, что корректная информация отражена в личном кабинете на сайте МУП «САХ» и других платежных системах, – объяснили в компании.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в феврале 2023 года горожанам пришли многомиллионные счета за горячую воду – суммы доходили до 184 миллионов рублей.

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