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НовостиОбщество14 апреля 2023 1:31

Водители встали в 6-балльные пробки на улицах Новосибирска 14 апреля

На некоторых перекрестках не работают светофоры, произошли аварии
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Улицы Новосибирска сковало 6-балльными пробками утром 14 апреля.

Улицы Новосибирска сковало 6-балльными пробками утром 14 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 14 апреля, дороги Новосибирска сковали пробки в 6 баллов.

Между площадями Труда и Энергетиков сломался автомобиль, рядом на Станционной произошла авария. В длинную пробку встали водители на улице Большой, проезде Энергетиков и Димитровском мосту.

Смертельная авария произошла на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Движение затруднено.

По данным 2ГИС, на улицах Большевистской и Бориса Богаткова не работают светофоры. Сложно проехать от улицы Достоевского до Фрунзе.

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