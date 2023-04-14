Метели и похолодание до – 9 градусов придут в Новосибирск 14 апреля

В Новосибирске в пятницу, 14 апреля, будет снежно и холодно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 14 апреля, в Новосибирск снова придет похолодание. Об этом сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Температура воздуха днем от + 8 градусов, в течение дня понижение до – 3. Переменная облачность, небольшой дождь, переходящий в мокрый снег, – предупреждают синоптики.

Северо-западный ветер подует со скоростью до 18 метров в секунду в некоторых районах области. В юго-восточных районах днем ожидается тепло до + 13 градусов.

Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о возможном понижении температуры ночью до – 9 градусов. На следующий день, 15 апреля, будет еще холоднее. Столбик термометра даже днем не поднимется выше 0 градусов.

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