Бату не оценил: орангутан Мишель из Новосибирского зоопарка устроила генуборку

Орангутан Мишель из Новосибирского зоопарка решила устроить день чистоты. Фото: Анна Новикова

Орангутан Мишель из Новосибирского зоопарка решила устроить день чистоты и затеяла уборку в своем вольере. И попала в объектив камеры постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.

Мишель не понравилось, что тряпочки в ее вольере лежат неправильно. Она решила развесить их на «лианах». А одну и вовсе решила порвать — видимо, для нее органичного места не нашлось.

Впрочем, орангутан Бату такую тягу к чистоте не оценил. И точно не собирался при этом присоединяться к уборке. И только недовольно наблюдал за наведением порядка, лежа в гамаке.

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