«Спать невозможно»: прилетевшие грачи терроризируют жителей ОбьГЭСа в Новосибирске

Жители ОбьГЭСа жалуются на колонии прилетевших грачей. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители ОбьГЭСа жалуются на колонии прилетевших грачей, которые облюбовали места около некоторых жилых домов, решив свить там гнезда. Громкие птицы кричат и дерутся с утра до вечера, мешая людям отдыхать и работать.

— У нас каждый год эта история, сейчас опять тоже самое. Орут сутками, даже ночью, невозможно окно открыть. Особенно после того, как их выгнали с территории детского сада на улице Барьерной, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Год назад большая колония грачей действительно поселилась на территории местного детсада. Тогда руководство учреждения по совету орнитологов стали включать там записи со звуками хищных птиц, чтобы отпугивать грачей. И это сработало — большинство птиц переселились в другие места.

— Так как в прошлом году немного опоздали по дням с отпугивателем, то часть колонии грачей всё же осталась на территории сада. Часть грачей поселилась в другом месте, — рассказывали КП-Новосибирск жители ОбьГЭСа. — В этом году мы с детьми грачей на территории детсада увидели 16 марта. 17 уже снова включили отпугиватель. Теперь они переселились на «пятачок» на улице Часовой. Их очень много, и с каждым годом становится все больше.

Как пояснил изданию «Сибкрай.ru» орнитолог Алексей Яновский, появление грачей всегда связано с приходом астрономической весны и днем весеннего равноденствия – 21 марта.

- Грачи очень шумливые, склонны к воровству. 40 гнезд – это для окрестностей Новосибирска очень большое поселение. Кроме сноса этих деревьев другого способа борьбы нет. Хотя в годы птичьего гриппа такие гнезда сбивали с крон мощным брандсбойтом. Сейчас грачи только достраивают гнезда. Возможно начали откладку яиц. Не так жестоко будет сбросить гнезда, пока в них не вывелись грачата. В мае-июне, да и в июле-августе шум и гам от грачей станет еще громче – от зари до зари, – пояснил ученый.

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