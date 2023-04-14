Перекрытие дорог из-за репетиции парада Победы в Новосибирске 5 и 7 мая 2023: график, список улиц

Улицы перекроют для репетиции парада. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Перекрытие дорог из-за репетиции парада Победы в Новосибирске 5 и 7 мая 2023 будет проходить по стандартной схеме. КП-Новосибирск узнала у вице-мэра города Анны Терешковой, движение на каких улицах будет перекрыто в эти дни.

— Для репетиции парада Победы в Новосибирске 5 и 7 мая будет перекрыто движение не центральных улицах. Схема перекрытий будет аналогична прошлогодней. Это касается и схемы перекрытия дорог на 9 Мая, — пояснила Анна Терешкова. — На 1 мая у нас никаких мероприятий не запланировано.

В прошлом году перекрывали движение по следующей схеме:

5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 7:00 до 12:30 будут перекрыты такие улицы как:

Октябрьская магистраль — от улицы Каменской до Красного проспекта;

Красный проспект — от улицы Фабричной до улицы Гоголя;

Ядринцевская — от Красного проспекта до улицы Каменской;

Мичурина — от улицы Фрунзе до Орджоникидзе;

Орджоникидзе — от улицы Советской до Каменской;

Кирова — от улицы Восход до Каменской.

8 мая с 8:00 до 18:00 будет перекрыта улица

Депутатская — от Красного проспекта до Серебренниковской;

А с 20:00 до 23:00 будет перекрыта улица

Плахотного — от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова

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