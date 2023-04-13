В Новосибирске объявили конкурс на реконструкцию дома Кондратюка за 160 миллионов

Дом снесли в апреле 2023 года. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске управление капстроительства объявило тендер на реконструкцию здания, где находился музей авиации и космонавтики, который назвали именем основоположника космонавтики Юрия Кондратюка.

Недавно здание было решено снести, чтобы отстроить заново. Прием заявок на тендер открыт до 20 апреля. Начальная цена — 158 387 690, 49 рублей. Итоги аукциона станут известны 21 апреля.

Начать работы подрядчик должен будет в июне 2023 года, а закончить — в ноябре 2024. По условиям контракта, необходимо будет воссоздать точную копию дома Кондратюка.

Напомним, дом-памятник 1924 года постройки законсервировали в 2017 году. С тех пор здание стояло нетронутым, власти несколько лет пытались найти подрядчика, который займется его реконструкцией, но в итоге здание было решено снести из-за состояния, ставшего уже аварийным.

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