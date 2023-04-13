В Новосибирске завершены поиски 8-летнего мальчика, не вернувшегося со школы

В Новосибирске завершены поиски 8-летнего мальчика, не вернувшегося домой со школы. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске завершены поиски 8-летнего мальчика, не вернувшегося домой со школы. Об этом сообщили волонтеры.

— Ребенок был найден, он жив. Отряд благодарит всех, кто участвовал в поиске и делал помогал распространять ориентировки в сети, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, ребенок пропал около семи вечера в четверг, 13 апреля, в Первомайском районе города. Мальчик не вернулся домой с занятий в школе, телефон у него был отключен, и родители не могли связаться с сыном. Его искали волонтеры и полиция.

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