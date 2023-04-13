Не вернулся со школы: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик в разноцветной куртке

Мальчик не вернулся домой со школы. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске пропал 8-летний мальчик. Ребенок не вернулся со школы в Первомайском районе вечером в четверг, 13 апреля. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

— Мальчик пропал сегодня, вечером в седьмом часу вышел из школы, домой не вернулся. Ранее пропадал, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 125 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, каре-голубые глаза. На момент своего исчезновения мальчик был одет в разноцветную куртку, голубую рубашку, серую жилетку, серые брюки, белые кроссовки и черную шапку. С собой у него был черный портфель и зеленый рюкзак-мешок для обуви.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться мальчик или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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