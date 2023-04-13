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НовостиОбщество13 апреля 2023 19:02

Владелец парка отдыха вернет бердскую набережную властям

Решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области
Данила ШУЛЯК
У Бердска может появится благоустроенная набережная.

У Бердска может появится благоустроенная набережная.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бердский бизнесмен — владелец базы отдыха — вернет властям города землю на побережье. Об этом сообщила депутат горсовета Бердска Елена Белова на своей личной странице в соцсетях в четверг, 13 апреля.

— Сегодня прошло заседание по признанию права бизнесмена на объекты по улице Попова. Там, где он организовал бердчанам отстой судов, должны быть набережная, скейт-парк, больверк и много чего еще. Судья вынесла справедливое решение предпринимателю отказать, — заявила депутат.

Чиновница выразила надежду на то, что у Бердска будет муниципальная набережная, которую построят по федеральной программе.

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