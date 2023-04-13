Младший сержант Антон Тарасенко из-под Новосибирска погиб на СВО

У сибиряка остались жена и трое детей. Фото: администрация Коченевского района.

Житель Коченевского района Новосибирской области младший сержант Антон Тарасенко погиб на СВО. Информацию об этом сообщили в администрации района.

— Антон родился 12 мая 1990 в поселке Коченево. В 2007 году окончил 11 класс местной школы № 13. В 2010 году был призван в Российскую Армию. После прохождения срочной службы заключил контракт. У Антона остались жена и трое детей, — указано в публикации муниципалитета.

Администрация района выразила соболезнования семье и близким героя.

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