Второклассница из-под Новосибирска отправила разведчикам на СВО свое письмо вместе с гумпомощью

Лиза написала бойцам теплые слова, а ее сестра — стихотворение. Фото: Ольга Левина/Горсайт.
Семья из Карасукского района Новосибирска отправила на фронт коробку сала и письмо со словами поддержки от дочери-второклассницы Лизы Бобровой. Трогательная история появилась в агентстве новостей Горсайт в четверг, 13 апреля.
— Пока мама с папой укладывали сало в коробку, я за столом писала письмо. Пожелала солдатам победы и здоровья. Сказала, что мои родители всегда слушают новости и переживают за них. Нарисовала рисунок ко Дню Победы. Моя сестра придумала стихотворение. Всё это мама упаковала и уложила в коробку, – рассказала второклассница.
Волонтеры «ZOV Карасук» приехали в школу, где учится Лиза, и передали слова благодарности от участников СВО.
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