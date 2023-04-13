Второклассница из-под Новосибирска отправила разведчикам на СВО свое письмо вместе с гумпомощью

Лиза написала бойцам теплые слова, а ее сестра — стихотворение. Фото: Ольга Левина/Горсайт.

Семья из Карасукского района Новосибирска отправила на фронт коробку сала и письмо со словами поддержки от дочери-второклассницы Лизы Бобровой. Трогательная история появилась в агентстве новостей Горсайт в четверг, 13 апреля.

— Пока мама с папой укладывали сало в коробку, я за столом писала письмо. Пожелала солдатам победы и здоровья. Сказала, что мои родители всегда слушают новости и переживают за них. Нарисовала рисунок ко Дню Победы. Моя сестра придумала стихотворение. Всё это мама упаковала и уложила в коробку, – рассказала второклассница.

Волонтеры «ZOV Карасук» приехали в школу, где учится Лиза, и передали слова благодарности от участников СВО.

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