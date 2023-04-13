«Это что, павлин?»: новосибирец заметил на улице странную птицу с большим хвостом

Лофуры обитают на юге Китая, но новосибирец снял ее на улице своего города. Фото: скриншот из видео «АСТ-54 Black».

Новосибирец увидел на 1-й Механической улице необычную птицу и тут же достал телефон, чтобы снять диковинное животное. Видео опубликовал канал «АСТ-54 Black». В комментариях под постом люди начали гадать, кем является попавшая в объектив живность. Большинство людей предположило, что это павлин. А мы попросили взглянуть на пернатого орнитолога Алексея Яновского. Он рассказал КП-Новосибирск, что это за птица и как она могла попасть в Сибирь.

— На видео лофура: внешне птица похожа на фазана, но относится к другому роду. Мало ли, кто содержит этих экзотических птиц на подворье или в вольере. Она сбежала оттуда. Вероятно, крыло ампутировано. Иначе лофура бы летала, а не только бегала. Впрочем, судя по белой окраске, это самец, — объяснил ортитолог.

Алексей Яновский предположил, что эта птица может жить и в новосибирском зоопарке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber