Новосибирск закупит флагов на 1,8 миллиона рублей для украшения улиц на праздники

Всего для Новосибирска закупят 2049 флагов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска закупит флагов на 1,8 миллиона рублей для украшения улиц на праздники. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 28 марта.

Судя по документам, на эти деньги купят 2049 различных флагов. Их будут крепить на столбы освещения и праздничные конструкции. Часть флагов будут на мобильных флагштоках.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, какая программа мероприятий запланирована на 9 мая в 2023 году. Будут и парад, и салют, и концерты, и показы фильмов.

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