В Новосибирске «Тойота» сбила мужчину, перебегавшего дорогу

В Новосибирске парень на иномарке сбил мужчину, перебегавшего дорогу. Фото: ГИБДД Новосибирск

В Новосибирске парень на иномарке сбил мужчину, перебегавшего дорогу. ДТП случилось вечером в четверг, 13 апреля, в Первомайском районе города.

— Сегодня в 19:50 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» ехал по улице Старое шоссе в сторону улицы Златоустовская. У дома № 10 на улице Старое шоссе он сбил мужчину, перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пешехода, 45 лет на вид, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его личность сейчас устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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