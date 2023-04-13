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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 15:27

«Она упала и ударилась о поребрик»: в Новосибирске водитель автобуса зажал дверьми девушке ногу

Сибирячка упала на бордюр из-за водителя автобуса, который зажал ей ногу дверьми
Данила ШУЛЯК
Сибирячка ударилась о поребрик, разодрала одежду и ноги.

Сибирячка ударилась о поребрик, разодрала одежду и ноги.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске девушка упала на бордюр, когда выходила из автобуса — водитель зажал ей ногу дверьми. В четверг, 13 апреля, об инциденте КП-Новосибирск рассказал муж пострадавшей.

— Днем 12 апреля моя супруга выходила из автобуса на остановке «Виктора Шевелева». Но выйти не успела — водитель закрыл двери и зажал ей ногу. Она упала и ударилась об поребрик — разодрала одежду и ноги. В итоге у жены синяки, гематомы и ссадины, — рассказывает новосибирец.

Мужчина пытался дозвониться до компании-перевозчика — девушка выходила из автобуса №29. Однако в ответ услышал только продолжительные гудки.

Супруги написали онлайн-заявление в МВД Новосибирска.

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