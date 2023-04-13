На станции Барабинск два вагона сошли с рельс. Фото: ЗС транспортная прокуратура
На станции Барабинск под Новосибирском с рельс сошли два вагона. Инцидент случился вечером в четверг, 13 апреля. В произошедшем разбирается прокуратура.
— Сегодня около семи часов вечера на участке железнодорожного пути, примыкающего к станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги при проведении маневровых работ допущен сход двух порожних вагонов без их опрокидывания, — рассказали в Западно-Сибирской Транспортной прокуратуре.
На место выезжала транспортная прокуратура. Фото: ЗС транспортная прокуратура
Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Но на расписание поездов инцидент никак не повлиял. Прокуратура проводит проверку по данному факту.
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