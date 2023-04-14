100-летию «Динамо» посвящается: ГК «Расцветай» поддержала всероссийские соревнования по дзюдо

Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

В апреле этого года исполняется 100 лет флагману отечественного физкультурного движения - спортивному обществу «Динамо». Еще с 20-х годов прошлого века динамовские организации по всей стране собственным примером активно пропагандировали занятия спортом. В честь 100-летия «Динамо» в России стартовал проект «Динамовская лига по дзюдо» среди юношей и девушек до 18 лет. Первые соревнования, посвященные юбилейной дате, прошли в городе Нововоронеже. В течение года они пройдут в десяти городах России, среди которых и Новосибирск.

На всероссийские соревнования по дзюдо 9 апреля в Новосибирский спортивный комплекс «Энергия» съехалось 200 спортсменов. За звание лучших боролись юноши и девушки из Новосибирска и Новосибирской области, Москвы, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Тюменской, Псковской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Алтай, Ингушетии, Алтайского края, ХМАО.

Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

Партнером Федерации дзюдо, кроме прочих, выступила ГК «Расцветай». В компании утверждают: философия «Развивайся. Расти. Расцветай» созвучна с принципами дзюдо, где в основе успеха - самосовершенствование, непрерывное внутреннее и внешнее развитие.

- Дзюдо развивает не только физическую силу и быстроту реакции, но и учит самообладанию и терпению, воспитывает выдержку и уверенность в себе. Кроме того, это невероятно красивый вид спорта. И не будем забывать, что любые соревнования дают возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом, обрести единомышленников и друзей. Мы гордимся тем, что причастны к такому важному и нужному делу, - объяснили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Дзюдоисты выступили в 17 весовых категориях. Соревнования прошли по действующим правилам, утвержденным Федерацией дзюдо России. Победители и призеры примут участие в финале «Динамовской лиги по дзюдо - 2023» с 15 по 18 сентября в Волгограде.