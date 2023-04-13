В Новосибирске за три года цена жилья по льготной ипотеке выросла на 68%

В Новосибирске за три года на 68% выросла цена жилья по льготной ипотеке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за три года на 68% выросла цена жилья по льготной ипотеке. Так, средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек поднялась с 71, 2 тысячи рублей (такой она была в апреле 2022 года) до 119, 3 тысяч рублей — такая она в настоящее время.

Доля доступных для покупки по программе квартир в апреле 2023 года составила 69%. Это на 24% меньше, чем на момент старта программы. Как сообщается в исследовании Циан. Аналитики, средний бюджет предложения по льготной ипотеке за год вырос с 3, 8 миллионов рублей до 4, 6 миллионов.

А с момента старта программы — на 22%. При этом, средняя площадь доступного жилья в новосибирских новостройках снизилась с 54, 7 квадратных метров до 41, 1 квадратного метра.

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