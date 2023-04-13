Жалобами новосибирцев на антисанитарию у мусорных баков заинтересовалась прокуратура

Люди жаловались на антисанитарию. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура заинтересовалась жалобами жителей улицы Ленской и 105-ого года об антисанитарии около мусорных баков. Сотрудники ведомства отправились на место с проверкой.

— По результатам проведенной проверки установлены нарушения законодательства об отходах производства и потребления и безопасности дорожного движения. Сегодня прокурором района директорам МУП САХ и МКУ Центральное внесены представления, — сообщили в прокуратуре.

Нарушения уже были устранены.

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