В Новосибирске на оборудование для концерта на День Победы потратят полмиллиона рублей

На оборудование для концерта в этом году потратят 480 тысяч рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Для концерта на День Победы в Новосибирске арендуют оборудования на полмиллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 10 апреля.

Начальная стоимость контракта — 480 тысяч рублей.

К празднику установят сцену высотой не меньше 7 метров и подиум. Освещать концерт будут световые роботы, стробоскопы и светодиодные прожекторы.

Кроме этого, часть суммы уйдет на музыкальное оборудование — усилители звука, колонки и громкоговорители.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, какая программа мероприятий запланирована на 9 мая в 2023 году. Будут и парад, и салют, и концерты, и показы фильмов.

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