В Новосибирске признали аварийной двухэтажку, где обвалился потолок

Дом, в котором рухнул потолок, признали аварийным. Фото: Данила ШУЛЯК

Двухэтажный дом на улице Калинина, 75 в Заельцовском районе Новосибирска признали аварийным. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации города.

− Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Калинина, 75, − говорится в документе.

Жильцов планируют расселить до 2034 года включительно.

Напомним, в марте в квартире 79-летнего ветерана труда Эвы Рыбалко обрушился потолок. К счастью, сама пенсионерка не пострадала. По словам сибирячки, до дня ЧП сверху текла вода, но ответственные лица не спешили решать проблему.

Оказалось, что на чердаке прогнили конструкции. Из-за отсыревших досок риск повторного обрушения стал очень высоким.

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