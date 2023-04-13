Новосибирец открыл подпольное казино рядом с отделением полиции

Новосибирец открыл игорный клуб недалеко от отделения полиции. Фото: Прокуратура НСО

Новосибирец открыл подпольное казино на улице Гоголя, 19 — примерно в полукилометре от отделения полиции. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

— Новосибирец организовал деятельность игорного клуба, где проводились игры с использованием интернета, а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Деньги посетители передавали администраторам игровых залов наличными, — сообщили в областном Следственном комитете.

13 апреля 2023 года сотрудниками Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области, совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Новосибирску, проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъято игровое оборудование, используемое для организации игорной деятельности.

В четверг, 13 апреля, игорный клуб закрыли совместными усилиями полиции, следователей и прокуратуры. Игорное оборудование было изъято. Против организатора заведения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171. 2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игра).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber